Siria: delegazione europea a Damasco, situazione dopo la guerra è devastante (2)

- "È preoccupante che molti giovani siriani, invece di essere una risorsa per il Paese, si rifugino in Europa o nei Paesi del Golfo", ha spiegato Stoenescu, il quale ritiene che "un vero cambiamento politico a Damasco e una riforma economica globale siano fondamentali per offrire sicurezza e speranza ai siriani". Il capo della delegazione europea in Siria ha poi affermato che "la soluzione per il Paese, visto il forte desiderio dei suoi giovani di partire e la riluttanza dei profughi a tornare, è di cercare una strategia politica che apra la strada a una pace duratura". "L'Unione europea sostiene il popolo siriano, come è stato evidenziato nella recente conferenza di Bruxelles. Infatti, dall'inizio della crisi abbiamo fornito aiuti ai siriani per 30 miliardi di euro", ha concluso Stoenescu. (segue) (Lib)