Siria: delegazione europea a Damasco, situazione dopo la guerra è devastante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 aprile 2022, il governo del presidente siriano, Bashar al Assad, ha approvato una legge sulla criminalità informatica che mira a regolare le attività virtuali e limitare gli abusi tecnologici. Tuttavia, la legge ha suscitato critiche per le restrizioni sulla libertà di espressione e gli obblighi di conservazione dei dati imposti ai fornitori di servizi digitali. Il provvedimento infatti prescrive l'obbligo di conservazione dei dati da parte dei fornitori di servizi internet, imprese di web hosting e fornitori di servizi di rete. Chiunque non rispetti questa disposizione rischia pene detentive da uno a sei mesi e multe significative. La legge include anche disposizioni per punire la diffamazione online, la manipolazione di contenuti multimediali, la pubblicazione di notizie false e anche alcune attività come il fotoritocco. (Lib)