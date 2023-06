Mediterraneo: EuroMed 9, aumentare cooperazione con il vicinato meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sponde nord e sud del Mediterraneo devono affrontare le stesse sfide. È quanto si legge in documento non ufficiale firmato dai Paesi mediterranei appartenenti al gruppo EuroMed 9 (Italia, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna), contenente le proposte in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, sul rilancio delle relazioni con il vicinato meridionale. Entrambe le sponde del Mediterraneo, si legge nel documento, "sono colpite dalle conseguenze dell'aggressione russa all'Ucraina e condividono le stesse preoccupazioni su come adattarsi a un ambiente globale in rapida evoluzione". Inoltre, "perseguono gli stessi obiettivi in termini di stabilità sociale e sviluppo economico. Affrontare queste sfide separatamente sarebbe sbagliato", si legge nel testo. "Entrambe le sponde del Mediterraneo sono state colpite dalle ricadute socio-economiche della guerra, come il forte aumento dei prezzi dei prodotti agricoli e delle materie prime. Gli spostamenti interni e i flussi migratori verso l'Ue sono aumentati, mentre non si può escludere un'ulteriore instabilità politica", scrivono i nove Stati membri. (segue) (Beb)