Mediterraneo: EuroMed 9, aumentare cooperazione con il vicinato meridionale (2)

- Come viene evidenziato nel testo, l'energia potrebbe essere "un campo naturale" di cooperazione con il vicinato del sud. "Lo sviluppo di una politica energetica comune del Mediterraneo – scrivono i nove Stati - rappresenta una preziosa opportunità per trasformare le attuali dinamiche in una situazione win-win, contribuendo a disinnescare le tensioni ancora presenti nella regione, e tenendo conto degli obiettivi complementari di aumentare l'autonomia energetica dell'Ue, garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti, diversificando i fornitori e potenziando le reti". Viene sottolineata inoltre nel documento l'importanza della cooperazione sul tema migrazione. "Già nel 2021, la nuova Agenda per il Mediterraneo affermava che nessun Paese può gestire efficacemente questa sfida da solo. Solo lavorando insieme ai nostri partner possiamo trovare una soluzione strutturale a lungo termine per una gestione sostenibile dei flussi. È necessario uno sforzo particolare per rafforzare la dimensione esterna delle nostre politiche migratorie, mobilitando strumenti adeguati e raggiungendo i nostri partner, per smantellare le reti illegali di traffico di esseri umani, in modo da evitare ulteriori perdite di vite umane", conclude il testo. (Beb)