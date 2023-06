Infrastrutture: Barbagallo (Pd), da maggioranza testo ambiguo e confuso su interporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in commissione trasporti "è iniziato l'esame del pdl interporti. Oltre alle evidenti violazioni delle competenze delle regioni, quello proposto dalla maggioranza e' un testo ambiguo e confuso". Lo dichiara il capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera Anthony Barbagallo. "Si prefigura una sorta di privatizzazione degli interporti attraverso la concessione di un diritto di superficie riscattabile. Gli interporti sono infrastrutture strategiche di rilevanza nazionale e come tali devono rimanere proprietà dello Stato prefigurando un chiaro rapporto concessorio ai sensi della normativa vigente".(Rin)