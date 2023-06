Trasporto aereo: Troncone (AdR), recuperato valori traffico pre Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno "abbiamo un traffico che ha quasi recuperato il 2019, siamo quasi al 100 per cento, e alcuni mercati già lo hanno raggiunto: il Nord America, ad esempio, sta superando abbondantemente i valori del pre Covid. Sono numeri robusti, promettenti e incoraggianti". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, in occasione della celebrazione del riconoscimento del Best Airport Awards 2023 da parte dell'Airport council international (Aci) che ha premiato per la quinta volta l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. (Rer)