Governo: Bonelli (Avs) su Santanchè, appello a opposizioni per mozione di sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fatti contestati alla ministra Santanchè “assumono contorni ogni giorno più gravi. Le recenti rivelazioni sul suo conto mettono in luce una situazione insostenibile che rende necessaria, e urgente, l'apertura di una mozione di sfiducia unitaria da parte dell'opposizione”. Lo ha dichiarato il deputato e co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli. “Il contrasto tra il comportamento della ministra e la difficile situazione che la sua società stava affrontando – ha proseguito – è evidente: mentre Visibilia affondava nei debiti, Santanchè sfoggiava uno stile di vita lussuoso, finanziato dallo stesso ente in difficoltà: un appartamento-ufficio a spese dell'azienda, una Maserati da 77 mila euro, emolumenti esorbitanti”. “Il tutto – ha sottolineato – in netto contrasto con il clima di austerità imposto ai dipendenti e ai fornitori della società, i primi chiamati a sacrifici, i secondi pregati di avere pazienza”. “È una condotta inaccettabile da parte di un rappresentante istituzionale ed è per questo che il Parlamento deve prendere posizione davanti al Paese. È nostro dovere esigere trasparenza e onestà, pertanto ci appelliamo a tutta l'opposizione affinché si apra un dibattito costruttivo nelle aule parlamentari", ha concluso. (Rin)