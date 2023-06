Imprese: Grassi (Confindustria), Pmi lombarde tra le più avanti nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia "si dimostra fra le Regioni che stavano più avanti" nella performance economico-finanziarie delle Pmi dello scorso anno, quindi nell'esercizio della ripresa "continuano a stare più avanti". A dirlo è Vito Grassi, Presidente Consiglio delle Rappresentanze Regionali e Vice Presidente Confindustria, a margine della presentazione del Rapporto Regionale PMI, che si è svolta oggi a Milano. Dal Rapporto Regionale PMI è emerso che "uno dei dati più preoccupanti" riguarda i divari esistenti, che non fanno che accentuarsi". Quindi, ha spiegato Grassi "chi stava più in difficoltà prima, fa più fatica a riprendere e chi stava più avanti", in particolare "ha grande difficoltà a riprendere quelli che erano i valori pre-pandemia". (Rem)