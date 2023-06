Cina: Gasparri (FI), accordo su Via della Seta deve essere archiviato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

18 ottobre 2021

- "È chiaro che il cosiddetto accordo della Via della Seta deve essere archiviato. Fu un'intesa scritta in ginocchio da Conte e dai grillini. Favorita da Di Maio, sciaguratamente designato, pur essendo incompetente, come rappresentante dell'Unione europea nel Golfo". Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI). "Il trattato della Via della Seta va abolito. Un conto sono i rapporti da tenere con realismo con la Cina, come ha detto la stessa premier Meloni, altro è vendere l'interesse e il futuro dell'Italia e dell'Occidente alla Cina. Come hanno fatto i grillini con l'avallo del Pd e anche di strane figure, che apparvero nella veste di Sottosegretario, in un governo di anni fa e che poi sono altrettanto misteriosamente scomparse. Chi ha svenduto l'Italia alla Cina sarà sconfessato dalla fine del trattato della Via della Seta. Non vedo francamente alternative. La realpolitik impone rapporti necessari. Ma la tutela della nostra Nazione porterà a cancellare svendite vergognose", conclude.