Decreto Lavoro: Gribaudo (Pd), via libera a nostro odg su Santanchè è sfiducia di fatto

"Passa alla Camera, anche con i voti della maggioranza, un ordine del giorno, di cui sono prima firmataria, che chiede che sia fatta chiarezza sulle note vicende della ministra Santanchè". Lo afferma la vicepresidente del Partito democratico Chiara Gribaudo, che aggiunge: "È, di fatto, una sfiducia al ministro, scaricata anche da chi fino a oggi la difendeva. La aspettiamo al varco in Parlamento perché sui diritti di lavoratori e lavoratrici non facciamo passi indietro. In ogni caso, per decenza istituzionali, le dimissioni immediate sarebbero la scelta migliore", conclude Gribaudo