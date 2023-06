Piemonte: Cirio, Regione a fianco di lavoratori e aziende per sicurezza nei luoghi di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricevere una segnalazione così completa e documentata sarà di stimolo per tutti noi. In Piemonte i morti e gli incidenti sul lavoro sono più alti della media nazionale e credo che questo non dipenda solo dal fatto che siamo una regione produttiva dove c'è tanto lavoro, ma anche dalla necessità di individuare le reali motivazioni per cui questo accade per impedire che continui a succedere. Lo ha affermato il presidente della Regione Alberto Cirio, accogliendo oggi pomeriggio al Grattacielo Piemonte una delegazione di lavoratori che insieme al segretario regionale della Cgil Giorgio Airaudo, hanno consegnato all'attenzione della Regione una lista di 25 luoghi di lavoro sul territorio regionale su cui il sindacato chiede un monitoraggio preventivo per garantirne la sicurezza. (segue) (Rpi)