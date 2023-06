Piemonte: Cirio, Regione a fianco di lavoratori e aziende per sicurezza nei luoghi di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi nuovi ispettori sono già un primo frutto delle richieste che abbiamo fatto al governo. Scontiamo da sempre problemi di personale nella Pubblica amministrazione, ma ci sono settori che devono avere la priorità come tutelare la vita delle persone - ha sottolineato il presidente Cirio -. Abbiamo un Piano definito per legge e dobbiamo fare in modo che queste azioni dalla carta trovino applicazione nella realtà. In Piemonte ci sono tantissime imprese che hanno grande senso di responsabilità e attenzione sulla sicurezza, ma purtroppo c'è anche chi questa sensibilità non ce l'ha. Un incidente all'anno è già troppo. Non si può immaginare che una persona che si sveglia al mattino per andare a lavorare non faccia ritorno a casa. È un fattore di civiltà", ha concluso. (Rpi)