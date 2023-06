Fisco: Marchetti (Lega), al lavoro per abolizione superbollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega è al lavoro per l'abolizione del superbollo. Una tassa odiata dagli italiani e profondamente anacronistica. Paradossale quando auto elettriche con oltre 900 cavalli di potenza, non pagano neanche il bollo. Parliamo di un'aliquota che ha messo in seria difficoltà il mercato automobilistico e iniqua perché non porta alcun beneficio alle casse dello Stato, ma potenziali perdite di Iva, bolli e forza lavoro". Lo dichiara il deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti, componente della commissione Trasporti e primo firmatario di una Pdl e di un emendamento per l'abolizione del superbollo. (Rin)