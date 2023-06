Bce: Luitprandi (Confindustria), dopo rialzo calo investimenti e recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È notizia di ieri l'ulteriore correzione dei tassi d'interesse della Bce, "si intravede a seguito di questa decisione" anche "una contrazione degli investimenti, quindi ad una recessione". A dirlo è Giorgio Luitprandi, Presidente Piccola Industria Confindustria Lombardia, a margine della presentazione del Rapporto Regionale PMI, che si è svolta oggi a Milano. Lombardia "ha espresso a livello nazionale leadership, ma è chiaro che ci sono dei segnali di precarietà - ha aggiunto Luitprandi - . Gli eventi a cui siamo stati sottoposti: periodo pandemico, aumento così delle materie prime ed energetici, guerra Russia- Ucraina hanno portato ad una situazione di precarietà". Tramite la tecnologia e l'innovazione "le Pmi hanno retto l'urto", ma "è chiaro che abbiamo bisogno di un aiuto, perché non possiamo reggere a lungo tempo queste situazioni" ha evidenziato Luitprandi, riferendosi anche al rialzo dei tassi. Per il presidente "occorre fare sistema, a tutti i livelli: nazionale e regionale". Luitprandi ha manifestato preoccupazione per le previsioni espresse ieri dalla Bce in merito ad ulteriori step di aumento dei tassi", è un dato "chiaro" che ci sia stata una "contrazione sugli investimenti, il volano sta rallentando". Il Decreto Lavoro procede nella direzione giusta, "ci sono dei segnali, anche a livello governativo c'è una stabilità e una prospettiva per altri cinque anni, quindi ci sono ampi margini e spazi per fare un ottimo lavoro" ha concluso. (Rem)