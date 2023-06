Governo: Renzi, bene Panetta e Figliuolo ma prima li criticavate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Presidente Meloni, lei ha fatto due ottime scelte: nominato come governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta: bravi, farà meglio di Visco perché peggio è difficile. Una nomina che va nella direzione giusta, ridare autorevolezza alla Banca d'Italia. Però lei non può venire a dire che la Banca centrale europea ha sbagliato tutto, perché Fabio Panetta era alla Bce, quella che lei definiva un comitato di affaristi e usurai”. A dirlo è stato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando in Aula al Senato nel corso dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La nomina di Figliuolo “io la condivido, era l'unico modo per superare il problema territoriale. Ha fatto una campagna vaccinale straordinaria, peccato però che lei, presidente Meloni, la definiva raggelante”, ha aggiunto. (Rin)