Viabilità: Anas, ss 340 chiusa per incidente in entrambe le direzioni a San Siro in provincia di Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica tramite nota che a causa di un incidente, un tratto della strada statale 340 Dir "Regina" è provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, in prossimità del km 3,000 a San Siro in provincia di Como. L'incidente, le cui cause in corso di accertamento, ha coinvolto due motoveicoli causando il ferimento di due persone. Il personale Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine sono sul posto per la gestione dell'evento, la pulizia del piano viabile e per il ripristino della transitabilità sulla statale appena possibile. (Com)