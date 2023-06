Bce: Ronzulli (FI), su tassi linea suicida, non possiamo vanificare nostri sforzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tempi difficili, con un'inflazione che continua a mordere, gli interventi del governo per sostenere le famiglie e l'economia sono stati e sono fondamentali. Ma questi interventi la presidente della Bce Lagarde vorrebbe che li interrompessimo, proprio mentre lei stessa annuncia un nuovo aumento dei tassi di interesse". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo. "Questa linea – ha proseguito – è suicida. Questa 'cura da cavallo' rischia di tradursi in una mannaia per migliaia di famiglie e imprese, provocando un impoverimento collettivo”. “Anche se sappiamo che non è necessario, le chiediamo perciò, presidente Meloni, di fare tutto ciò che è in suo potere per invertire questa rotta, perché non possiamo permettere che i nostri sforzi vengano cancellati dalla miope politica monetaria europea", ha concluso. (Rin)