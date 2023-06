Fisco: Agenzia Entrate, online circolare con i chiarimenti su tassa piatta incrementale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pronte le indicazioni sulla tassa piatta incrementale con aliquota fissa del 15 per cento: con la circolare n. 18/E di oggi, che segue la bozza pubblicata in consultazione lo scorso 6 giugno, l’Agenzia delle Entrate chiarisce chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), come determinare la base imponibile, quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. Si tratta di un regime opzionale, per quest’anno, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. Chi sceglie la flat tax applica un’aliquota fissa del 15 per cento sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni. Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare. Tra i casi di esclusione, invece, i redditi delle società di persone, imputati ai soci per “trasparenza” e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli. (segue) (Rin)