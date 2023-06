Cina: Ronzulli (FI), sottoscrivere via della Seta è stato errore, no rinnovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottoscrivere il memorandum della via della Seta “per noi è stato un errore strategico. L'Italia è stato il primo e unico paese dell'Europa occidentale a firmarlo e siamo convinti che, alla sua scadenza, il Paese non abbia alcun interesse a rinnovarlo”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo. “Come per primo ha sostenuto il presidente Berlusconi, infatti – ha proseguito – le opportunità che derivano da quel memorandum sono nettamente inferiori a rischi". "Il rapporto con la Cina- è difficile e controverso e noi ci siamo ritrovati in una condizione di dipendenza per alcune materie prime e per alcune tecnologie. Per questo – ha concluso – crediamo ci sia l'assoluta necessità di individuare standard e regole comuni tra l'Europa e la Cina a tutela dell'interesse europeo. Dobbiamo evitare di venire fagocitati dall'espansionismo di Pechino". (Rin)