- Il cadavere di una persona, probabilmente una donna, è stato trovato in un cassonetto dell'immondizia in zona Primavalle a Roma. Il ritrovamento avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 16, in via Cesare Borgia. Sul posto sono a lavoro gli agenti del commissariato di zona, quelli della Squadra mobile e della polizia scientifica. (Rer)