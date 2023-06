Roma: Pace (Ama), con scomparsa Maurizio Pucci perdiamo uno dei nostri più importanti dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la prematura scomparsa del dottor Maurizio Pucci Ama ha perduto uno dei suoi più importanti dirigenti". Lo afferma in una nota Daniele Pace, presidente di Ama Spa. "Maurizio Pucci è stato, anche in questa azienda, protagonista di molte attività rivolte alla salvaguardia del decoro della città e da ultimo, sebbene già dolorosamente colpito dal suo male, non si è risparmiato per preparare al meglio il prossimo Giubileo - spiega -. Insieme al Consiglio di amministrazione, al direttore generale, e a tutti i dirigenti e lavoratori di Ama ricordo con affetto e gratitudine Maurizio Pucci e porgo le più sentite condoglianze ai suoi cari", conclude.(Com)