Ucraina: Zelensky riceve a Kiev i presidenti di Polonia e Lituania per incontri bilaterali

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ricevuto oggi a Kiev i presidenti di Polonia e Lituania, rispettivamente Andrzej Duda e Gitanas Nauseda, con cui ha avuto degli incontri bilaterali. Lo ha reso noto su Twitter lo stesso leader ucraino. “La visita del presidente polacco e di quello lituano è un’altra conferma del forte e tempestivo sostegno al nostro Paese, soprattutto alla vigilia del vertice Nato a Vilnius”, ha scritto Zelensky. Il capo dello Stato ucraino ha ringraziato Duda “per la leadership di Varsavia nella creazione di una coalizione di carri armati e per la partecipazione attiva alla coalizione militare”. Nella conversazione con Nauseda, Zelensky ha evidenziato la decisione della Lituania “di acquistare due lanciatori Nasams per trasferirli in Ucraina”. Il presidente ucraino ha spiegato di aver informato i due omologhi “sull'andamento delle ostilità e sulle attuali esigenze delle truppe ucraine per continuare a proteggere e liberare i territori”. “Grazie ai veri amici dell'Ucraina per la loro visita! Insieme per la vittoria!”, ha concluso Zelensky.(Kiu)