Usa: Biden, in soli due anni abbiamo creato 13 milioni di posti di lavoro

- La crescita economica degli Stati Uniti è la più elevata tra i Paesi sviluppati: l’amministrazione Biden ha creato un totale di 13 milioni di posti di lavoro, superando qualsiasi altra presidenza in solo due anni. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso a Chicago, in Illinois. “La nostra politica economica vuole ricostruire il Paese partendo dal basso, e si basa su tre pilastri: fare investimenti nel Paese; promuovere la formazione dei lavoratori e della classe media; e favorire una competizione sana, aiutando le piccole aziende”, ha detto. (Was)