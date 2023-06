Mes: Ronzulli (FI), va inquadrato in cornice ampia con patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema della ratifica del Mes non può e non deve essere affrontato da solo ma va inquadrato in una cornice più ampia che includa, ad esempio, la modifica del patto di stabilità affinché non sia un ritorno a quella rigidità che ha portato pessimi risultati e ben poca crescita". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo. "Dobbiamo insistere affinché dal Patto vengano scorporate le spese per ambiente, transizione verde, digitale e difesa perché non ha alcun senso che quell'Unione europea che ci spinge a investire in queste direzioni poi non ci consenta di trasformare quelle spese in debito buono. Qui sta tutta la differenza tra un'Europa che muore di austerità ed un'Europa che rilancia su crescita e competitività. E noi di Forza Italia, che dal 1994 siamo in campo con questo spirito e con queste parole d'ordine, non abbiamo dubbi su quale Europa puntare", ha concluso. (Rin)