Africa: Meloni, Italia è porta del Mediterraneo e con il Piano Mattei diventerà evidente

- L’Italia è la porta del Mediterraneo e nei progetti del Piano Mattei per l’Africa che presenteremo in autunno diventerà evidente. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato nelle repliche alle comunicazioni sul Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. “Il piano Elmed, il South2Corridor, senza le infrastrutture non si va da nessuna parte, ma si tratta di un progetto strategico e chi pensa che si possa realizzare in due mesi non ha idea di cosa sia un progetto strategico”, ha detto Meloni. (Res)