Israele: Morgan Stanley, tensioni politiche possono ridurre crescita nel 2023 all'1 per cento

- Le tensioni politiche legate alla riforma giudiziaria in Israele potrebbero ridurre la crescita economica nel 2023 all’uno per cento, rispetto alle previsioni del 2,5 per cento. È quanto rivelato dalla banca statunitense Morgan Stanley, avvertendo che “la proposta di riforma giudiziaria causa instabilità”. "L'instabilità interna correlata ai cambiamenti proposti nel sistema giudiziario influisce sull'economia sia a breve che a medio termine: l'accresciuta incertezza relativa alla riforma giudiziaria può essere caratterizzata come uno shock del premio di rischio. Nel nostro caso, supponendo che l'incertezza sia risolta nei prossimi mesi, vediamo una crescita del Pil del 2,5 per cento (la stessa delle previsioni della Banca di Israele) e un'accelerazione nel 2024”, ha spiegato la banca statunitense."Un secondo scenario si verificherebbe se dovessero persistere o addirittura intensificarsi le tensioni sulla riforma giudiziaria, con un conseguente deprezzamento dello shekel che si tradurrebbe in un'inflazione più elevata, con una media del 5,1 per cento nel 2023. Più in generale, vediamo una minore fiducia economica insieme a una politica monetaria più restrittiva che si traduce in minori investimenti e consumi e spinge la crescita economica a solo l'1 per cento quest'anno", ha proseguito il rapporto. (Res)