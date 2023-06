Mali: voto su ritiro Minusma al Consiglio di sicurezza rinviato a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rimandato a domani il voto sull'eventuale ritiro delle forze della Missione di pace in Mali (Minusma), originariamento previsto per oggi. Lo riferisce "Rfi", aggiungendo che i colloqui sul tema si sono prolungati fra i membri del Consiglio, le Nazioni Unite e la giunta al potere in Mali. In merito al ritiro, la Francia ha proposto all'Onu una bozza di risoluzione che prevede il ritiro di tutto il personale Minusma entro sei mesi. "Dopo gli sviluppi sul campo con il governo del Mali", ha detto Farhan Haq, portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, "stiamo cercando di vedere che tipo di calendario abbiamo. Aspetteremo prima l'azione del Consiglio prima di fare qualsiasi annuncio su ciò che faremo dopo". "Abbiamo bisogno di un calendario ragionevole", ha aggiunto Haq, facendo riferimento ai tempi lunghi che richiede un ritiro di personale e materiale militare da un Paese. (segue) (Res)