Mali: voto su ritiro Minusma al Consiglio di sicurezza rinviato a domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito si sono inseriti con rapidità anche gli Stati Uniti, che pochi giorni dopo la riunione all'Onu hanno esplicitamente esortato il Consiglio di Sicurezza ad esprimersi per un ritiro "ordinato e responsabile" della missione Minusma dal Mali. "Siamo preoccupati per gli effetti che questa decisione avrà sulle crisi di sicurezza e umanitarie che colpiscono il popolo maliano. Continueremo a lavorare con i nostri partner in Africa occidentale per aiutarli ad affrontare le urgenti sfide di sicurezza e governance che devono affrontare", si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, in cui Washington accoglie "con favore ulteriori consultazioni con i leader regionali su altre misure per promuovere la stabilità e prevenire i conflitti". Il dipartimento di Stato ha aggiunto che il governo maliano a guida militare "deve rispettare tutti i suoi impegni", in particolare trasferendo il potere a un'amministrazione civile eletta entro marzo 2024. Da parte sua il governo golpista maliano si è detto "aperto a collaborare" con l'Onu sulla gestione della sicurezza, dichiarazioni che appaiono tuttavia solo di facciata: a gennaio, infatti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva avanzato tre opzioni per modificare la missione Minusma (includendo anche il suo ritiro), prima di raccomandare al Consiglio una soluzione intermedia di “riconfigurazione” della missione in modo da concentrarsi su un numero limitato di priorità. Il governo di Bamako ha tuttavia rifiutato qualsiasi opzione. (segue) (Res)