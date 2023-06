Mali: voto su ritiro Minusma al Consiglio di sicurezza rinviato a domani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il coordinamento dei gruppi tuareg del Mali firmatari dell'accordo di Algeri, invece, la Missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) non deve lasciare il territorio come richiesto dalla giunta militare al potere. In una dichiarazione firmata dal suo portavoce, Mohamed Mouloud Ould Ramadan, il Quadro strategico permanente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo (Csp-Psd) - che riunisce il Coordinamento dei movimenti dell’Azawad (Cma), i Movimenti della Piattaforma di Algeri del 14 giugno 2014 ed il Coordinamento dei movimenti per l'inclusione (Cmi) - ritiene la missione Minusma "l'unica garante" dell'accordo di Algeri nonché dell'attuazione della maggior parte delle sue clausole, in particolare per quanto riguarda la lotta al terrorismo. Il suo ritiro, sostengono i combattenti firmatari della storica intesa con il governo di Bamako, "infliggerebbe un colpo mortale all'accordo di Algeri, la cui attuazione è stata ritardata". In conclusione, il Csp-Psd chiede l'estensione del mandato della missione Onu, tema sul quale è prossimamente chiamato ad esprimersi il Consiglio di Sicurezza. (segue) (Res)