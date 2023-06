Roma: rapporto Acos su asili nidi, 98 per cento famiglie soddisfatte e rette adeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi di maggio e giugno 2023 Acos ha svolto un’indagine di qualità percepita sul servizio comunale di asilo nido. Sono state intervistate 764 famiglie, nei pressi di 30 asili nido comunali in gestione diretta e 30 asili nido convenzionati, equamente distribuiti su tutti i municipi della Capitale. Dall’indagine è emerso un quadro piuttosto positivo: la soddisfazione è complessivamente molto elevata (98 per cento), con percentuali irrisorie di utenti poco soddisfatti per entrambe le tipologie di strutture, comunali e private in convenzione. Il personale che si occupa dei bambini soddisfa il 99 per cento delle famiglie; la pulizia e l’igiene hanno riscosso un parere positivo da parte del 98 per cento dei genitori o nonni dei bambini; poco più del 60 per cento degli intervistati ha riscontrato un incremento delle malattie infettive in seguito alla frequentazione dell’asilo da parte del bambino. (segue) (Rer)