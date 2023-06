Roma: rapporto Acos su asili nidi, 98 per cento famiglie soddisfatte e rette adeguate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Premiata anche l’accessibilità del servizio, che è inquadrato come immediatamente disponibile dall’82 per cento delle famiglie. Una notevole maggioranza degli intervistati dichiara infatti di aver avuto accesso immediato all’asilo nido comunale frequentato, senza passare dalla lista di attesa. Tale casistica è leggermente più diffusa fra gli utenti degli asili nido capitolini a gestione diretta (84 per cento) rispetto a quelli in convenzione (80 per cento). La permanenza dei bambini in lista d’attesa prima di ottenere il posto interessa complessivamente l’11 per cento degli intervistati; di questi, però, la maggior parte è stata inserita in classe entro il primo quadrimestre dell’anno educativo, mentre solo un 2 per cento ha potuto accedere solo dopo un periodo di attesa più prolungato. Agli intervistati è stato inoltre chiesto se hanno potuto accedere subito alla struttura da loro indicata come preferita. Solo un 7 per cento è stato dirottato definitivamente su un’altra struttura, mentre la maggioranza ha ottenuto il posto desiderato subito (83 per cento) o dopo un periodo di gestione delle domande (5 per cento). (segue) (Rer)