Roma: rapporto Acos su asili nidi, 98 per cento famiglie soddisfatte e rette adeguate (3)

- Per quanto riguarda l’interazione fra struttura e famiglia, gli intervistati manifestano un elevato gradimento nei confronti della comunicazione attivata dagli asili nei confronti dei genitori, che si sostanzia con una percentuale di soddisfazione complessiva del 90 per cento (58 per cento molto e 32 per cento abbastanza soddisfatti). Rispetto alle diverse forme di gestione, emerge che le percentuali dei molto soddisfatti sono prevalenti nelle strutture private, ma considerando anche gli intervistati abbastanza soddisfatti le strutture comunali raggiungono un maggiore livello complessivo di gradimento (94 per cento contro 87 per cento delle private convenzionate). Il livello delle rette è considerato adeguato da una leggera maggioranza del campione (52 per cento), cui si aggiunge un quarto degli intervistati consapevole che sia addirittura conveniente per le famiglie, raggiungendo quindi nel complesso un 77 per cento di soddisfazione per l’aspetto economico del servizio. Rispetto a un 8 per cento che non si esprime, un 15 per cento ritiene invece che il costo per le famiglie sia eccessivo. (segue) (Rer)