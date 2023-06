Roma: rapporto Acos su asili nidi, 98 per cento famiglie soddisfatte e rette adeguate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio: si evidenzia che tutti gli intervistati del Municipio Roma IV sono entrati direttamente senza dover attendere e che nei Municipi Roma XI e XIII sono state rilevate esclusivamente liste di attesa di breve durata, con accesso nei primi mesi dell’anno educativo. Per il resto, le liste di attesa prolungate sono una minoranza (2 per cento), distribuite piuttosto uniformemente su tutti gli altri territori (con punte del 4 per cento nel Municipio Roma II e nel VI, 5 per cento Municipio Roma VIII). L’accesso diretto alla struttura indicata come preferita è invece più differenziato sul territorio, con alcune zone dove l’impossibilità di soddisfare le esigenze espresse dalle famiglie sembra più frequente. I casi più eclatanti sono quelli dei Municipi Roma VI, III e XV, ma anche il VII, il V e il XII emergono sopra la media; si individua quindi un’area di razionamento di domanda nella zona sud est della Capitale. Tuttavia, la gestione delle liste di attesa è più apprezzata proprio in questi Municipi (in particolare il VI e il VII), rispetto ai quali le risposte degli utenti mettono in evidenza l’efficacia delle politiche di gestione della domanda messe in atto nell’organizzare il servizio degli asili nido capitolini. Posizioni più critiche sono espresse nel Municipio Roma II, nei Municipi XV e IV. (Rer)