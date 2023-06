Italia-Cina: Meloni, si possono avere relazioni senza partecipare alla Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma del memorandum sulla Nuova via della Seta non è stata una scelta del governo in carica ma credo che si possano avere relazioni con la Cina senza necessariamente partecipare a questo progetto strategico. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato nelle repliche alle comunicazioni sul Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. “Non siamo il Paese che ha il maggiore ritorno nelle relazioni con la Cina. Per le valutazioni sul rinnovo del memorandum, c’è ancora tempo. La questione va maneggiata con delicatezza, rispetto e interpellando il Parlamento”, ha detto Meloni. (Res)