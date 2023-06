Migranti: Meloni, oggi al governo c'è chi decide difendendo l'interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria ha votato contro il nuovo Patto di migrazione e asilo e l’Italia a favore: al governo oggi c’è qualcuno che decide non in base a cosa votano gli altri Paesi ma difendendo l’interesse nazionale. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato nelle repliche alle comunicazioni sul Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. “All’interno del Consiglio europeo le alleanze sono variabili perché si basano sulla difesa degli interessi nazionali: ci sono delle volte in cui siamo d’accordo e altre volte no e questo è il modo giusto di difendere la politica nazionale”, ha detto Meloni. (Res)