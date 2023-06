Brasile: dati preliminari censimento 2022, 15 città hanno oltre un milione di abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici città del Brasile contano oltre un milione di abitanti, sei superano i due milioni di residenti. È quanto emerge dai dati preliminari del censimento generale della popolazione pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ibge). La città più popolosa del Paese è San Paolo, con 11.451.245 abitanti, in aumento dell'1,8 per cento negli ultimi 12 anni. Seconda megalopoli del Paese è Rio de Janeiro con 6.211.423 abitanti, in calo dell'1,7 per cento negli ultimi 12 anni, periodo in cui ha perso in tutto 109.023 residenti. Terza città per numero di abitanti è la capitale federale Brasilia, con 2.428.678 abitanti, in aumento del 9,60 per cento. (segue) (Brb)