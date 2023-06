Brasile: dati preliminari censimento 2022, 15 città hanno oltre un milione di abitanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cala dell'1 per cento il numero di residenti nella città di Fortaleza, capitale dello stato di Cearà, che conta 2.428.678 abitanti. Il più significativo calo della popolazione è stato registrato nella città di Salvador, capitale dello stato di Bahia che conta 2.418.005, ben 257.651 residenti in meno rispetto al 2010. Cala del 2,50 per cento anche il numero di residenti nella città di Belo Horizonte, capitale dello stato di Minas Gerais, che conta a luglio 2022 2.315.560 abitanti. Supera per la prima volta nella storia i 2 milioni di abitanti anche la capitale dello stato di Amazzonia, Manaus, che con un aumento del 14,50 per cento degli abitanti passa da 1.802.014 a 2.063.547 di residenti tra il 2010 e il 2022. (segue) (Brb)