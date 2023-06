Brasile: dati preliminari censimento 2022, 15 città hanno oltre un milione di abitanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In generale il Brasile ha raggiunto un totale di 203,1 milioni di abitanti, in aumento del 6,5 per cento rispetto al 2010. Si tratta di 12,3 milioni di persone in più in dodici anni. Dal 2010 al 2022 il tasso di crescita annuale della popolazione del paese è stato dello 0,52 per cento, il più basso mai registrato dal primo censimento realizzato nel 1872. La densità demografica del paese è stata stimata in 23,8 abitanti per chilometro quadrato, numero che, specifica l'Ibge, rimane disomogeneo tra le regioni. Si va dai 91,8 abitanti per chilometro quadrato nella macroregione del Sudest (San Paolo, Minas Gerais, Rio de Janeiro ed Espirito Santo), ai 4,5 della zona nord, composta dagli stati di Amazzonia, Pará, Acre, Roraima, Rondonia, Amapà e Tocantins. La prima, con 84,8 milioni di abitanti, è anche la regione più popolosa (il 41,8 per cento del totale) (segue) (Brb)