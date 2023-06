Brasile: dati preliminari censimento 2022, 15 città hanno oltre un milione di abitanti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La macro-regione nord – composta dagli stati di Amazzonia, Pará, Acre, Roraima, Rondonia, Amapá e Tocantins - con una superficie di 3.850.593 chilometri quadrati, pari al 45,2 per cento del territorio del Paese, registra una densità di 4,5 abitanti per chilometro quadrato. Nella regione più popolosa, il Sudest, la media è di 91,8 abitanti per chilometro quadrato. Solo lo stato di San Paolo, con 44.420.459 residenti, ospita il 21 per cento della popolazione, oltre un quinto del totale. (segue) (Brb)