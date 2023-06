Brasile: dati preliminari censimento 2022, 15 città hanno oltre un milione di abitanti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di contro la macro-regione centro-ovest - formata da Distretto federale e stati di Goias, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul è la meno popolata, con 16,3 milioni di abitanti, pari all'8,0 per cento della popolazione del paese. L'Ibge segnala che 124,1 milioni di persone, il 61 per cento del totale, vive in aree urbane. Circa il 44,8 per cento dei 5.560 municipi brasiliani conta meno 10.000 abitanti, ma solo 12,7 milioni di persone, ovvero il 6,3 per cento della popolazione del paese, vivevano in città di piccole dimensioni. (Brb)