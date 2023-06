Trasporto aereo: Ciocchetti (Fd'I), risultato straordinario per Aeroporto Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesima conferma per l'aeroporto Leonardo da Vinci da parte dell'Airport council international. Lo scalo di Fiumicino per la quinta volta miglior scalo europeo è un risultato straordinario che va assolutamente esaltato, dando il giusto riconoscimento alla società Adr per il grande lavoro svolto". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Luciano Ciocchetti. "E' una enorme soddisfazione non solo per Roma ma per l'Italia intera e anche un importante biglietto da visita in vista della candidatura della Capitale all'Expo 2030", aggiunge. (Com)