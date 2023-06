© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se la Commissione europea non è intervenuta sinora in merito alle modifiche interne alla Rai non credo che ciò accadrà ora”: lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato nelle repliche alle comunicazioni sul Consiglio europeo del 29 e 30 giugno in merito a chi ha affermato che la Commissione europea potesse bloccare le risorse del Pnrr perché il governo ha cambiato la governance. (Res)