Sicurezza: R. La Russa, a breve operazione Smart e più controlli a Parco Groane

21 luglio 2021

- L'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, ha partecipato, in Prefettura a Milano, all'incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del prefetto Renato Saccone e del questore Giuseppe Petronzi. "I temi che abbiamo trattato - ha detto l'assessore - sono molteplici. In primo luogo, siamo ai blocchi di partenza con nuove operazioni Smart (servizio di monitoraggio aree a rischio del territorio) che coinvolgeranno le province di Milano e Brescia durante l'estate. Si tratta di servizi coordinati delle Polizie locali in sinergia con le altre Forze dell'ordine e supervisionate da Prefetture e Questure". "Importante passo avanti - ha aggiunto La Russa - anche per il protocollo del Parco delle Groane che vedrà l'organizzazione di controlli dell'area boschiva da parte delle Polizie locali dei Comuni interessati per contrastare spaccio di stupefacenti". (segue) (Com)