Sicurezza: R. La Russa, a breve operazione Smart e più controlli a Parco Groane (2)

- Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati due importanti strumenti di prevenzione in materia di sicurezza. Si tratta di due software: il primo è SISU (Sistema integrato della sicurezza urbana), un'applicazione di Aria che permetterà lo sviluppo e il monitoraggio di aree a rischio; il secondo è DigitalLab, programma di Polis Lombardia che sfrutta i dati della telefonia mobile per conoscere le presenze sul territorio lombardo utile in fase preventiva. "La collaborazione - ha concluso l'assessore regionale alla Sicurezza - tra la Polizia locale, le diverse Forze dell'ordine e tutti gli attori istituzionali che si occupano di sicurezza è fondamentale. Il mio assessorato promuove la sinergia tra i diversi Corpi e intende estendere i protocolli di sicurezza in tutte le province lombarde". (Com)