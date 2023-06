Governo: Meloni, opposizione accende riflettori su Stato di diritto, "tema che non esiste"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione cerca di accendere i riflettori sul tema dello Stato di diritto, “un tema che non esiste”, per mandare il governo a casa. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato nelle repliche alle comunicazioni sul Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. “Vi rendete conto di quanto sarebbe grave chiedere un intervento esterno perché non si è in grado di battere questo governo”, ha detto Meloni. (Res)