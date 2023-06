Credito: Furlan (Uilca) riporteremo tema educazione finanziaria al centro del dibattito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è mancato il riferimento al tema dell’intelligenza artificiale: “Può essere un contributo nel miglioramento della tutela del risparmio e nell'affiancare le persone su questo. Il ruolo dell’intermediario finanziario è l’unico ruolo che oggi può sopperire alla carenza, strutturale e culturale in Italia, di educazione finanziaria. Il nostro ruolo sociale, di un'assicurazione, va al di là del mero impiego: dobbiamo esserci quando la gente avrà bisogno di noi, questa è la nostra cultura d’impresa che vogliamo diffondere”, continua Cimbri. “L'intelligenza artificiale sarà un grande tema del futuro anche nel nostro settore: sarà necessario adottare un approccio aperto che coniughi le nuove opportunità offerte dalla tecnologia con la qualità che solo la persona può garantire con il suo lavoro”. “Per questo bisogna trovare soluzioni attraverso una contrattazione collettiva permanente per gestire i cambiamenti in ottica di benessere lavorativo e crescita occupazionale, anche sfruttando le opportunità che l’innovazione tecnologica offre. I contratti nazionali devono andare in questa direzione, a partire dal prossimo del settore del credito, e occuparsi di questi temi oltre a quello dell’aumento salariale”, chiude Furlan. (Rin)