Brasile: cittadini brasiliani rappresentano il 30,7 per cento di tutti gli stranieri in Portogallo

- I cittadini brasiliani rappresentano il 30,7 per cento di tutti gli stranieri residenti in Portogallo, alla data del 31 dicembre 2022. Lo riferisce il rapporto su immigrazione, frontiere e asilo del Servizio Stranieri e Frontiere, l'ente governativo portoghese responsabile della concessione della residenza ai cittadini di altri paesi, pubblicato dal quotidiano "G1". In numeri assoluti, c'erano 239.744 cittadini brasiliani residenti nel paese nel 2022, l'ultimo anno disponibile dei dati. Questo numero tiene conto solo dei brasiliani che hanno chiesto e ottenuto un visto di soggiorno in Portogallo. Non sono inclusi nell'indagine i brasiliani con passaporto europeo e quelli che vivono illegalmente nel paese europeo. (Brb)