Mobilità: Lucente, su licenze Taxi Regione Lombardia disponibile a tavolo di confronto

- "Regione Lombardia è disponibile a dar vita a un tavolo di confronto con il Comune di Milano, le associazioni di categoria e gli enti preposti per analizzare le criticità e trovare soluzioni condivise in merito alla questione taxi". Lo afferma Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, in merito alla richiesta del Comune di Milano di aumento delle licenze per i taxi. "Comprendo le problematiche evidenziate dal sindaco Sala. Esistono soluzioni alternative - aggiunge Lucente - che andrebbero perseguite con maggior decisione, come estendere la doppia guida a una persona di fiducia dei taxisti, oltre che a un familiare". "Di tematiche come la valorizzazione delle risorse già in organico, la razionalizzazione degli orari del servizio, di una miglior gestione del personale e di altre soluzioni se ne può parlare, insieme agli attori principali, vale a dire i taxisti" conclude l'assessore Lucente. (Rem)