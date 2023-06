Ue: Schlein, l'alleanza che più ci interessa è fra politica e cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alleanza che interessa più recuperare al Partito democratico (Pd) è quella tra politica e cittadinanza, perché abbiamo visto che l’astensione sta purtroppo, in tutte le tornate elettorali, sta segnando dei picchi record. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un punto stampa a Bruxelles. “Questo è un fallimento per tutta la politica ed è un elemento su cui tutte le istituzioni devono mettere grande attenzione. Il Partito democratico lo farà”, ha sottolineato Schlein. “Ci interessa soprattutto capire perché moltissime persone hanno smesso di andare a votare. Tra loro, la maggioranza ha i redditi più bassi. Rischiamo una crisi della democrazia e una emarginazione delle fasce più povere della società”, ha detto la segretaria democratica. “Su questo, su come recuperare la fiducia e spiegare come la politica serva a migliorare le condizioni di vita, noi continueremo a essere massimamente unitari con tutte le forze che si pongono in alternativa alla destra sui temi concreti. Non ho mai creduto né a formule astratte né ad alleanze costruite in piccole stanze, ma ad ampie convergenze sui temi”, ha aggiunto Schlein. (Beb)