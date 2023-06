Turchia: ministro Esteri condanna Svezia per aver bruciato il Corano, libro sacro dell'Islam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia condanna il rogo del Corano, libro sacro dell’Islam, avvenuto oggi pomeriggio in Svezia, nel primo giorno dell'Eid al Adha, festa del sacrificio musulmana. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, su Twitter. "È inaccettabile consentire queste azioni anti-islamiche con il pretesto della libertà di espressione", ha affermato Fidan, aggiungendo che "chiudere un occhio davanti ad atti così atroci significa essere complici". La polizia di Stoccolma oggi ha autorizzato una richiesta di un cittadino di poter dare fuoco al Corano all’esterno della moschea di Soedermalm. Tale autorizzazione concessa dalle forze dell’ordine giunge dopo che la Corte d’appello svedese ha emesso una sentenza contraria ai divieti imposti dalla polizia a manifestazioni di questo genere. In precedenza le forze dell’ordine hanno negato queste dimostrazione a causa del rischio di attentati. Vale la pena ricordare che il potenziale ingresso della Svezia nella Nato è legato al parere della Turchia, che finora ha messo in luce i legami di Stoccolma con i curdi. (Tua)